Van 18 tot en met 24 december loopt bij de VRT-zenders weer De Warmste Week. Wat maakt van dat initiatief een succesvolle solidariteitsbeweging?

2019

Voor De Warmste Week maken de Studio Brussel-dj's Eva De Roo ( foto), Joris Brys en Fien Germijns dit jaar een week lang radio in Kortrijk. Via De Warmste Week kunnen Vlamingen 2088 goede doelen steunen. De goede doelen moeten een vzw zijn, minstens een jaar bestaan en een filantropische werking hebben met inzet voor de samenleving. De Koning Boudewijnstichting staat in voor de goedkeuring van de vzw's.

Koepelmerk

Floris Nieuwdorp, projectcoördinator bij de VRT, noemt De Warmste Week een koepelmerk. "Van een initiatief van Studio Brussel is het uitgegroeid tot een solidariteitsbeweging waar al onze netten en diensten bij betrokken zijn", zegt hij. Het logo is dit jaar aangepast door het agentschap Base Design. Het vlammetje is gebleven, maar het kan nu beter worden geïntegreerd in de verschillende huisstijlen van de VRT-netten.

Oorsprong

De Warmste Week is gegroeid uit Music For Life, een geldinzamelactie die de VRT-radiozender Studio Brussel in 2006 opzette om geld in te zamelen voor 'vergeten rampen'. De gimmick was het glazen huis waarin drie dj's een week lang verbleven. Het geld werd onder meer ingezameld door plaatjes aan te vragen. Zes jaar geleden veranderde de VRT van strategie. "We wilden de actie anders invullen om nog meer betrokkenheid te stimuleren", zegt Nieuwdorp.

De Warmste Week werd een succes en volgens Nieuwdorp heeft dat twee redenen. "Mensen kunnen zelf kiezen waarvoor ze zich engageren. Dat is een krachtige manier om solidariteit in beweging te zetten." Ten tweede, de timing: de week voor Kerstmis. "Mensen leven een heel jaar toe naar De Warmste Week. Het is een solidariteitsbeweging die leeft in Vlaanderen."

Alles geven

De aanpak is breder dit jaar. De slogan 'Iedereen zorgt voor iedereen' is vervangen door 'Voor wie ga jij alles geven?' Daarmee wil De Warmste Week mensen aanzetten niet alleen geld te geven of in te zamelen, maar ook tijd te investeren als vrijwilliger bij een goed doel. Zij kunnen zich tot 18 december aanmelden. "Fondsenwerving is heel waardevol, maar we hebben ook nagedacht hoe we het menselijke kapitaal bij de goede doelen kunnen versterken", zegt Nieuwdorp.

Impact

"De impact gaat verder dan het geld", blijkt volgens Floris Nieuwdorp uit onderzoek. "74 procent krijgt door die ene week in the picture te staan meer naamsbekendheid. Dat zorgt voor een stijging van het aantal vrijwilligers en schenkers het hele jaar door." Uit een impactonderzoek van de VRT bleek dat een op de vijf respondenten aangaf een goed doel te hebben gesteund naar aanleiding van De Warmste Week.

80 procent van de Vlamingen kwam in 2018 in contact kwam met De Warmste Week, blijkt uit onderzoek van de VRT.