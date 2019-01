Het sneeuwt... asbest

Maar in oude Hollywoodfilms is de sneeuw meestal niet wat ze lijkt. Bij gebrek aan echte sneeuw werd geëxperimenteerd met nepsneeuw. Zo is de sneeuw in The Goldrush, een film met Charlie Chaplin, gemaakt van zout en bloem. Later werd gebruikgemaakt van wit geschilderde cornflakes en gips.

Om de sneeuwstorm in The Wizard of Oz, met Judy Garland, in te blikken, werd chrysotiel gebruikt, ook wel bekend als wit asbest. Gelukkig hebben we tegenwoordig computers die een artificieel laagjes sneeuw aan het beeld kunnen toevoegen.