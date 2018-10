'Handelsvete raakt grondstoffenhandel'

Agrarische producten worden dit jaar waarschijnlijk marginaal goedkoper, denkt de organisatie uit Washington nu. Voor 2019 wordt een plus van 2 procent voorzien. Metaalproducten gaan dit jaar in doorsnee nog meer dan 5 procent in prijs omhoog, maar zullen volgend jaar een kleine daling laten zien.

Op de oliemarkt wordt nu gerekend op een bescheiden prijsstijging. Dat de olieprijs blijft aantrekken komt vooral door de lagere productie in Venezuela en de nieuwe sancties tegen Iran. De Wereldbank raamt de prijs voor volgend jaar gemiddeld op 74 dollar per vat, terwijl de voorspelling voor dit jaar op 72 dollar per vat ligt.

De vooruitzichten zijn nog wel erg onzeker. Er hoeft maar iets te gebeuren en het beeld ziet er weer anders uit. Onder meer voor opkomende economieën betekent dit een lastige situatie.

'Verdere escalatie van de handelsbeperkingen tussen grote economieën kan leiden tot grote economische verliezen', waarschuwt Wereldbank-econoom Shanta Devarajan dan ook. Volgens haar kan elke economische tegenvaller bij de grootmachten aanzienlijke negatieve gevolgen hebben voor de rest van de wereld.