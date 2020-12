Het Belgische handelsplatform in cryptomunten Bit4You wil de komende weken 6,7 miljoen euro vers kapitaal ophalen. Dat geld zal hoofdzakelijk geïnvesteerd worden in marketing om naambekendheid te verwerven in Frankrijk en Nederland.

Bit4You werd in augustus 2018 officieel gelanceerd als het eerste Belgische bedrijf dat het mogelijk maakt cryptomunten te kopen en verkopen. Iets meer dan twee jaar later telt het 5600 geregistreerde klanten, van wie iets meer dan een kwart actieve gebruikers zijn. Medeoprichter en CFO Marc Toledo vindt dat een behoorlijk resultaat omdat het bedrijf tot hiertoe amper reclame maakte.

...

Bit4You werd in augustus 2018 officieel gelanceerd als het eerste Belgische bedrijf dat het mogelijk maakt cryptomunten te kopen en verkopen. Iets meer dan twee jaar later telt het 5600 geregistreerde klanten, van wie iets meer dan een kwart actieve gebruikers zijn. Medeoprichter en CFO Marc Toledo vindt dat een behoorlijk resultaat omdat het bedrijf tot hiertoe amper reclame maakte.De start-up haalde vorig jaar 900.000 euro vers kapitaal op. Dat geld werd vooral in het handelsplatform geïnvesteerd. Dat biedt de gebruiker toegang tot meer dan twintig cryptomunten. Via Itsme en Bancontact kun je in 10 minuten een rekening openen. Voor het omzetten van euro's in cryptomunten, en omgekeerd, rekent Bit4You 2 procent kosten aan. Voor de handel tussen cryptomunten zijn er geen kosten.Volgens Toledo zijn 90 procent van de klanten Belgische particulieren. Een kleine groep gebruikt de cryptomunten om geld te transfereren of betalingen in het buitenland te verrichten. De overgrote meerderheid zijn beleggers. Die hanteren ofwel een buy and hold-strategie, ofwel gedragen ze zich als day traders die handelen in cryptomunten. Bit4You schat dat er dit jaar voor 60 tot 100 miljoen euro aan transacties op het platform zullen worden uitgevoerd, tegen 13,5 miljoen euro een jaar eerder.De Brusselse start-up voert dezer dagen gesprekken met potentiële investeerders om 6,7 miljoen euro op te halen. Dat geld wil de onderneming gebruiken om haar activiteiten geografisch uit te breiden. Toledo mikt in eerste instantie op de Franse en Nederlandse markt. België, Frankrijk en Nederland samen bieden volgens hem een potentieel van 5 miljoen klanten, die geïnteresseerd zouden zijn in cryptomunten.Het geld van de kapitaalverhoging wil Bit4You deze keer vooral gebruiken om naambekendheid te verwerven. Het businessplan is zeer conservatief opgesteld, beklemtoont Toledo. Bit4You mikt op 10.000 klanten tegen eind volgend jaar. Dat moet oplopen tot 50.000 tegen 2024. Het aantal medewerkers zou stijgen van vier naar vijftien tegen eind volgend jaar. Bit4You zou ook graag advies verlenen en een crypto-investeringsfonds lanceren, maar daarvoor heeft de vennootschap een licentie nodig. Toledo zegt dat er een aanvraag is ingediend, maar nog geen goedkeuring is.Cryptomunten zitten weer volop in de belangstelling. De bitcoin, de bekendste cryptomunt, flirtte vorige week met de grens van 20.000 dollar. Dat is een record. Investeerders zien de bitcoin steeds meer als een alternatief voor munten die onderhevig zijn aan het monetaire beleid van de centrale banken. Volgens Marc Toledo gebeurt 60 procent van de handel op Bit4You in bitcoins.