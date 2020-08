Na de gigantische explosie dinsdagavond in de haven van Beiroet, waarbij zeker honderd mensen omkwamen en duizenden gewonden vielen, neemt ook de bezorgdheid over de economische impact van deze ramp toe. De haven is immers de levensader van de Libanese economie, maar is nu helemaal verwoest. De ngo Save The Children vreest zelfs voor hongersnood in het land.

Libanon verkeert al sinds eind vorig jaar in een zware economische crisis, en de coronapandemie van de jongste maanden maakte de situatie nog erger. Voedselprijzen stegen met meer dan 169 procent door hyperinflatie, zo'n 45 procent van de Libanese bevolking is werkloos. De voorbije maanden waren er meermaals straatprotesten tegen de heersende politieke elite. Maar door de verwoesting van de haven dreigt nu ook de import van vitale levensmiddelen als graan of brandstoffen stil te vallen.

Het grensverkeer over land is nagenoeg onmogelijk: Libanon grenst in het oosten aan Syrië dat getroffen is door een burgeroorlog, en in het zuiden aan 'vijand' Israël. Op beelden is te zien hoe grote graansilo's in de haven van Beiroet opengereten zijn. Libanon importeert maar liefst 80 procent van alle tarwe die het nodig heeft, onder meer voor brood, een essentieel onderdeel van een Libanese maaltijd. Het overgrote deel van de tarwe werd in de haven opgeslagen, maar dat is nu onbruikbaar.

Ook de minister van Economie Raoul Nehme bevestigde dinsdagavond aan het nationale nieuwsagentschap dat alle graan in de haven besmet is en dus niet meer kan gebruikt worden. Maar volgens hem is er nog voldoende voor de eerste noden en kan Libanon ook nog tarwe importeren.

Uit een rapport van de ngo Save The Children van vorige week bleek dat in het land een half miljoen kinderen honger lijden. Steeds meer families - één miljoen mensen in groot-Beiroet - verloren hun inkomen en hebben niet meer voldoende om te eten.

Libanon verkeert al sinds eind vorig jaar in een zware economische crisis, en de coronapandemie van de jongste maanden maakte de situatie nog erger. Voedselprijzen stegen met meer dan 169 procent door hyperinflatie, zo'n 45 procent van de Libanese bevolking is werkloos. De voorbije maanden waren er meermaals straatprotesten tegen de heersende politieke elite. Maar door de verwoesting van de haven dreigt nu ook de import van vitale levensmiddelen als graan of brandstoffen stil te vallen.Het grensverkeer over land is nagenoeg onmogelijk: Libanon grenst in het oosten aan Syrië dat getroffen is door een burgeroorlog, en in het zuiden aan 'vijand' Israël. Op beelden is te zien hoe grote graansilo's in de haven van Beiroet opengereten zijn. Libanon importeert maar liefst 80 procent van alle tarwe die het nodig heeft, onder meer voor brood, een essentieel onderdeel van een Libanese maaltijd. Het overgrote deel van de tarwe werd in de haven opgeslagen, maar dat is nu onbruikbaar.Ook de minister van Economie Raoul Nehme bevestigde dinsdagavond aan het nationale nieuwsagentschap dat alle graan in de haven besmet is en dus niet meer kan gebruikt worden. Maar volgens hem is er nog voldoende voor de eerste noden en kan Libanon ook nog tarwe importeren.Uit een rapport van de ngo Save The Children van vorige week bleek dat in het land een half miljoen kinderen honger lijden. Steeds meer families - één miljoen mensen in groot-Beiroet - verloren hun inkomen en hebben niet meer voldoende om te eten.