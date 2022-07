De goudprijs is donderdag gedaald tot het laagste niveau van de voorbije elf maanden. Op het laagste punt kostte een 'troy ounce' (31,1 gram) in Londen 1.685 Amerikaanse dollar, de laagste prijs sinds augustus 2021. Ook de zilverprijs daalde verder.

De daling van de edelmetalen is terug te brengen tot twee elementen. Enerzijds stijgt de dollar. De aankoopprijs van goud wordt zo duurder voor beleggers buiten het dollargebied. Zij moeten hun valuta immers eerst omwisselen naar dollars. Bovendien wegen de stijgende rentes op de prijs van edelmetalen. Anders gesteld: beleggen in goud en zilver levert geen intrest op, waardoor ze minder interessant zijn in vergelijking met vastrentend waardepapier zoals obligaties.

Zo wordt de vraag naar goud gedrukt. De daling onder invloed van die effecten blijft weliswaar opmerkelijk. Wanneer de financiële toekomst onzeker wordt, kiezen beleggers normaal immers voor veilige havens, bijvoorbeeld goud en zilver. Bovendien gelden de edelmetalen ook als bescherming tegen inflatie, die momenteel torenhoog is.

De daling van de edelmetalen is terug te brengen tot twee elementen. Enerzijds stijgt de dollar. De aankoopprijs van goud wordt zo duurder voor beleggers buiten het dollargebied. Zij moeten hun valuta immers eerst omwisselen naar dollars. Bovendien wegen de stijgende rentes op de prijs van edelmetalen. Anders gesteld: beleggen in goud en zilver levert geen intrest op, waardoor ze minder interessant zijn in vergelijking met vastrentend waardepapier zoals obligaties. Zo wordt de vraag naar goud gedrukt. De daling onder invloed van die effecten blijft weliswaar opmerkelijk. Wanneer de financiële toekomst onzeker wordt, kiezen beleggers normaal immers voor veilige havens, bijvoorbeeld goud en zilver. Bovendien gelden de edelmetalen ook als bescherming tegen inflatie, die momenteel torenhoog is.