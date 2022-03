De verkoop van een kantoorgebouw in Warschau van Ghelamco aan Google was de grootste kantoordeal in Midden- en Oost-Europa ooit. Dat is volgens topman Paul Gheysens het signaal dat het internationale vertrouwen in Polen blijft gehandhaafd, ook tijdens de oorlog in Oekraïne.

Paul Gheysens, de topman van de vastgoedontwikkelaar Ghelamco, is er gerust in. "De oorlog in Oekraïne is natuurlijk verschrikkelijk voor de bevolking", zegt hij in de rand van een receptie van zijn bedrijf op de MIPIM-vastgoedbeurs in Cannes. "Maar zakelijk heeft deze crisis amper een impact op onze activiteit in Polen. We kennen er momenteel de beste tijd van de voorbije vijftien jaar."

Ghelamco boekte er vorig jaar een recordwinst van 143,7 miljoen euro. Het operationeel resultaat bedroeg 201 miljoen euro, 12 procent meer dan in 2020. Onlangs verkocht de groep het kantoorgebouw The Warsaw HUB aan Google voor naar verwachting 583 miljoen euro. Het is de grootste kantoortransactie ooit voor één complex in Centraal- en Oost-Europa.

Gheysens: "Google is als een van de grootste bedrijven in de VS ook een van de best geïnformeerde ter wereld. Zij kunnen dus perfect de geopolitieke situatie inschatten in Midden- en Oost-Europa. Zij zouden deze beslissing niet genomen hebben als het economische of politieke risico in Polen te groot was. Dat schept vertrouwen. Ook voor de deals die we in de pijplijn hebben zitten, zijn we er redelijk gerust in. Ik verwacht dat we vrij snel kunnen overgaan tot de verkoop van twee torens in Polen voor samen ongeveer hetzelfde bedrag als de Warsaw HUB."

Jeroen Van der Toolen, managing director van Ghelamco in Centraal- en Oost-Europa, kreeg felicitaties van zijn grootste concurrenten. "Uiteraard hadden ze deze transactie liever zelf gesloten", weet hij. "Maar dat deze deal op zo'n cruciaal moment kon doorgaan, is een gunstig voorteken voor de transacties waaraan zij werken. De prijzen op de kantoormarkt in Warschau zijn stevig en het ziet er niet naar uit dat ze zullen dalen. De voorbije drie jaar gaf de stad immers in zeer beperkte mate nieuwe vergunningen. De vraag overstijgt het aanbod."

Vluchtelingen

Ghelamco heeft in Polen 600.000 vierkante meter kantoren in de pijplijn. Daarnaast zijn er ook voor 250.000 vierkante meter woningen gepland. De groep voelt de eerste positieve effecten van de instroom van werknemers van internationale en lokale bedrijven in Oekraïne. Die werken momenteel bijna allemaal vanuit een hotelkamer of een andere tijdelijke verblijven. "Ons hotel in Warschau met 439 kamers is volledig volgeboekt", aldus Van der Toolen.

Ook het coworkingproject MeetDistrict van Ghelamco in The Warsaw Hub is volledig verhuurd. Van der Toolen: "Momenteel spreekt men al van een vluchtelingenstroom van 1,5 miljoen Oekraïners. Die moeten allemaal gehuisvest worden. Het aanbod voor onze woonprojecten zal dus sterk stijgen. Veel vluchtelingen zullen hier misschien blijven, net zoals 2 miljoen landgenoten dit al eerder deden om economische redenen. Ook die extra arbeidskrachten zullen de economie een boost geven. Al bij al zullen we dus waarschijnlijk sterk uit deze internationale crisis komen."

