De beursgenoteerde ABO-Group, actief in bodem-, geotechnisch en milieu-onderzoek, heeft het Franse Geosonic overgenomen. Ook het Nederlandse Sialtech, waarin de groep een minderheidsbelang had, wordt nu volledig de eigendom van de Gentse engineeringgroep.

De twee verkopers, Mike Mulraney, CEO van Muldrilling Company, en Sialtech-eigenaar Henk Nijmeijers, worden door de operaties belangrijke aandeelhouders van ABO-Group zelf. Die is uitgegroeid tot een bedrijf met 25 kantoren in België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De groep boekte in 2019 een nettowinst van 1,8 miljoen euro op een omzet van 49...

De twee verkopers, Mike Mulraney, CEO van Muldrilling Company, en Sialtech-eigenaar Henk Nijmeijers, worden door de operaties belangrijke aandeelhouders van ABO-Group zelf. Die is uitgegroeid tot een bedrijf met 25 kantoren in België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De groep boekte in 2019 een nettowinst van 1,8 miljoen euro op een omzet van 49,3 miljoen euro.Voor ABO is het de derde overname in Frankrijk in drie maanden tijd. Het aantal werknemers verdubbelde er in twee jaar van 150 naar 300. Midden december nam het Geo+ Environnement over. Dat bedrijf uit Gardouch bij Toulouse telt 25 werknemers in vier kantoren, die vooral milieuadvies geven aan mijnen en steengroeven. Nog geen twee weken later volgde de aankoop van Subgeo, een specialist in geofysische metingen uit Mornac in Zuid-West-Frankrijk.Geosonic, gevestigd in Jardin, telt 35 werknemers. Het bedrijf is een specialist in sonisch boren en in diepe, complexe boringen. Sonisch boren is een hoogkwalitatieve boormethode waarbij hoogfrequente trillingen gebruikt worden om snel door harde lagen te boren. "Door deze overname worden wij hét referentiebedrijf in de markt van sonisch boren", weet Frank De Palmenaer, de CEO van ABO-Group. "Geosonic beschikt bijvoorbeeld over gespecialiseerde machines die, naargelang de ondergrond, kunnen boren tot op een diepte van meer dan 1000 meter, dieptes waar wij tot nu niet konden boren."De bedoeling is dat Geosonic en Sialtech gaan samenwerken, met Henk Nijmeijers aan het hoofd. De twee ABO-dochters kunnen samen vrijwel elke booractiviteit uitvoeren, al ligt de focus duidelijk op sonisch boren, en ondiepe en diepe kernboringen. Dat moet toelaten nog meer in te zetten op internationale opdrachten. Die versnelde groei moet ABO nog dit jaar 3,5 miljoen euro extra omzet opleveren.