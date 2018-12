Galeriehouder Adriaan Raemdonck over 50 jaar De Zwarte Panter: 'Geld is een tube verf'

Het is zaterdagnamiddag. Het is druk in de Hoogstraat in hartje Antwerpen. Geregeld lopen passanten binnen in galerie De Zwarte Panter in het voormalige Sint-Julianusgasthuis. Er wordt gefotografeerd voor het levensgrote bronzen beeld van galeriehouder Adriaan Raemdonck en zijn hond Fleur. Een deel van de bezoekers stapt de kapel binnen, waar schilderijen van Marc Kennes hangen. Anderen verkennen het binnenplein of gaan naar de zaal achteraan, waar permanent werk van Fred Bervoets te zien is. "Ik kom uit een dorp in het Pajottenland. Hier in Antwerpen heb ik mijn eigen dorpje kunnen maken", zegt Raemdonck met een glimlach.

...