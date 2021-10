De Franse zakenman Bernard Tapie is zondag overleden. Dat melden Franse media. Tapie stierf op 78-jarige leeftijd. Hij leed al enkele jaren aan kanker.

Tapie vergaart zijn fortuin als zakenman door, vooral vanaf de jaren 1980, bedrijven op te kopen die in ernstige financiële moeilijkheden verkeerden. Hij slaagt erin die bedrijven weer winstgevend te maken en vervolgens voor meer geld te verkopen. Zo was hij van 1990 tot 1993 eigenaar van het sportmerk Adidas.

In de jaren tachtig en negentig maakt de alomtegenwoordige Tapie ook naam in de sportwereld. Zo richt hij de wielerploeg La Vie Claire op, die opvalt met Mondriaan-achtige shirts, maar die met sterren als Bernard Hinault en Greg Lemond ook twee keer de Ronde van Frankrijk weet te winnen. Later neemt hij ook de voetbalclub Olympique Marseille over, waarmee hij in 1993 de Champions League verovert.

Hij maakt van zijn bekendheid gebruik om ook een politieke carrière te lanceren. In 1992 wordt hij even minister van Stedelijk Beleid in een regering onder leiding van de socialistische premier Pierre Bérégovoy. Hij haalt met een eigen lijst (MRG) ook een opvallend goede score bij de Europese parlementsverkiezingen van 1994. Maar daarna leiden verschillende affaires tot de val van Tapie. Zijn termijn als minister wordt tijdelijk onderbroken wegens een rechtszaak, maar hij kan terugkeren wanneer de zaak geklasseerd wordt.

Bovendien komt hij ook als voorzitter van Olympique Marseille in opspraak. Tapie wordt veroordeeld nadat blijkt dat de club een van zijn landstitels na een poging tot omkoping heeft behaald, wat leidt tot een gevangenisstraf en het verlies van zijn politieke mandaten. Daarna haalt hij vooral het internationale nieuws met rechtszaken over fraude en belastingontduiking, of met een lang aanslepend juridisch geschil met de bank Crédit Lyonnais over de verkoop van Adidas.

Tapie blijft wel actief als zakenman. In 2012 wordt hij nog eigenaar van de krant La Provence. In 2017 werd maagkanker bij hem vastgesteld. Zijn gezondheidstoestand was de laatste maanden duidelijk achteruitgegaan, schrijven Franse media.

