De volledige waterfactuur van een gemiddeld Vlaams gezin zal in 2023 maximaal 444,36 euro bedragen, of 43,08 euro meer dan in 2022. Het gaat om een stijging met zowat 10,7 procent, zo meldt de Watergroep. Het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen is actief in alle Vlaamse provincies.

De duurdere drinkwaterfactuur vloeit voort uit de indexatie (hogere kosten) en het nieuwe tariefplan 2023-2028. Hierdoor stijgt de prijs per kubieke meter water. 'Het grootste aandeel van de stijging ligt bij de indexering, een goede +10 procent', legt Kathleen De Schepper van De Watergroep uit. Die indexering is in principe niet voldoende om de hogere kosten voor energie, materialen etc te dekken, klinkt het, die prijsstijgingen komen met andere woorden nog hoger uit. 'Het tariefplan vertegenwoordigt een stijging van ongeveer 4 procent. Dat heeft te maken met investeringen in het waternet en de klimaatverandering. We willen naar de toekomst toe voldoende water en kwaliteitsvol water blijven leveren.' Het gaat dan bijvoorbeeld om investeringen in nieuwe productie en renovatie van leidingen .

Wat de exacte impact is op de drinkwaterfactuur, is afhankelijk van de persoonlijke situatie (gedomicilieerden, sociaal tarief ...) en het waterverbruik, legt de Watergroep ook uit op de website.

Simulatie

Neem het gemiddelde Vlaamse gezin, of 2,3 personen met een jaarlijks verbruik van 72 kubieke meter (m3). Voor de productie en levering van drinkwater gaat de jaarkost 21,2 euro hoger tot 189,7 euro (+12,6 procent). Maar de waterfactuur bestaat nog uit andere elementen, zoals de kost van de zuivering van afvalwater en de afvoer van afvalwater. De watermaatschappijen 'innen' die kosten, die zich bij de rioolbeheerders en Aquafin bevinden. De volledige waterfactuur van het doorsnee gezin stijgt zo 43,08 euro of 10,7 procent tot maximaal 444,36 euro, zo leert de simulatie.

Voor een gezin van vier personen met 120 m3 verbruik gaat de volledige integrale waterfactuur 71,87 euro hoger tot maximaal 666,4 euro. Het gaat om een stijging met bijna 12,1 procent. Wie hier enkel naar de productie en levering van drinkwater kijkt, ziet een stijging van bijna 14,4 procent tot 281,16 euro.

Voor een alleenstaande (40 m3) zou de volledige geïntegreerde waterfactuur 23,94 euro stijgen tot maximaal 299,87 euro. Voor twee personen met 60 m3 verbruik zou er 35,9 euro bijkomen tot hoogstens 386,2 euro.

Tarief

Een en ander vloeit dus voort uit de hogere prijs per kubieke meter drinkwater. Met het nieuwe tariefplan stijgt de prijs per kubieke meter 4,12 procent tegenover vorig jaar. Daarbovenop komt een indexatie van 10,44 procent. Het basistarief stijgt hierdoor finaal afgerond 15 procent van 1,9652 euro in 2022 tot 2.2597 euro (alle bedragen exclusief 6 procent btw) dit jaar. Bovendien komt er in het kader van het tariefplan vanaf 2024 jaarlijks nog eens ongeveer 1,5 procent tariefstijging bij.

Het verschil met de stijgingspercentages bij de eindfactuur van de gebruiker heeft bijvoorbeeld te maken met het zogenaamde vastrecht of vaste vergoeding van 100 euro op de totale waterfactuur. Het vastrecht werd al zes jaar niet geïndexeerd en er wordt een korting van 20 procent per gedomicilieerde op toegepast. Productie en levering drinkwater vertegenwoordigen 45 procent van de waterfactuur, de rest zit bij afvoer (+32 procent) en zuivering (23 procent) van afvalwater.

Tijdens de eindejaarsdagen had de Vlaamse Milieumaatschappij al gecommuniceerd dat een gemiddeld gezin met gemiddeld gebruik in 2023 op jaarbasis ongeveer 17 euro meer zal betalen voor de component drinkwater op de waterfactuur in vergelijking met 2022. Maar dit cijfer - een gemiddelde voor de verschillende drinkwaterbedrijven - heeft dus enkel betrekking op iets minder dan de helft van de volledige waterfactuur die de consument in de bus krijgt.

De Watergroep is de grootste drinkwaterproducent van Vlaanderen. Het bedrijf levert kraantjeswater aan 3,3 miljoen klanten in 177 Vlaamse gemeenten.

