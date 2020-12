analyse

Trends Podcast met Jens van 't Klooster: hoe de ECB haar beleid kan vergroenen

In deze aflevering is Jens van 't Klooster te gast. Hij is onderzoeker aan de KULeuven en schreef voor onlangs een paper over hoe de Europese Centrale Bank haar monetaire beleid duurzamer kan maken.

Christine Lagarde (voorzitter ECB). © Belga Image