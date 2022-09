Orkaan Ian, die al over Cuba en Florida is getrokken en aan minstens twaalf mensen het leven koste, kan de Amerikaanse economie 67 miljard dollar kosten. Een groot deel daarvan is niet verzekerd. Ook de schade in Cuba is enorm.

Ian kwam met krachtige windstoten, zware neerslag en stormtij en zette heel Cuba zonder stroom. Minstens twee mensen stierven op Cuba, in Florida vielen minstens tien slachtoffers.

De orkaan is een van de krachtigste in de geschiedenis van Florida, en dreigt ook de duurste in de Amerikaanse geschiedenis te worden.

Volgens Chuck Watson, rampenanalist bij Enki Research, kunnen de kosten voor de Amerikaanse economie oplopen tot 67 miljard dollar. Naast schade aan huizen en infrastructuur heeft de storm bijvoorbeeld ook de sinaasappelteelt hard geraakt, en de prijzen van sinaasappelen de hoogte in doen schieten.

Verzekerd

Amper 30 procent van die schade is gedekt door commerciële verzekeringen, zegt Watson. Uit een rapport van McKinsey in 2020 blijkt dat 60 procent van de inwoners van Florida geen verzekering tegen overstromingen hebben.

Ook schade aan dure eigendommen en infrastructuur aan de kust van Florida draagt bij aan de enorme totale kost. 'De explosieve groei in kustgebieden en regulerende factoren hebben geleid tot meer eigendom met hogere waarde in gevarenzones', zegt Watson.

Orkaan Ian kan bredere economische gevolgen hebben als resultaat van 'fragiele kapitaalmarkten, met een huizenbubbel in de staart, als de waarde van de wederopbouw aanzienlijk hoger is dan de marktwaarde', legt Watson uit. Zo kan het tot 400.000 dollar kosten om een strandhuis van 200.000 dollar te herbouwen, omdat het moet voldoen aan nieuwe overstromingsvoorschriften.

Volgens Emily Wilkinson, een senior onderzoeker bij het UK Overseas Development Institute en gespecialiseerd in wereldwijde risico's en veerkracht, hebben die bouwvoorschriften moeite om de toenemende impact van orkanen in de regio bij te benen.

'Elke keer dat de bouwvoorschriften worden bijgewerkt, zijn ze snel verouderd door de gevolgen van klimaatverandering', zegt Wilkinson. 'Het aantal huizen dat door de orkaan is beschadigd lijkt erop te wijzen dat veel woningen niet zijn gebouwd volgens de normen, maar ook dat die normen mogelijk niet streng genoeg zijn.'

Cuba

Van de economische schade in Cuba zijn nog geen schattingen voorhanden, gezien de meeste gezinnen en bedrijven niet verzekerd zijn, zegt Emily Morris, onderzoeksmedewerker aan het UCL Institute of the Americas. Maar die schade zal aanzienlijk zijn omdat de orkaan de landbouw ernstig heeft beschadigd en met name de tabaksoogst, het belangrijkste Cubaanse landbouwexportproduct.

De storm betekent een grote klap voor de Cubaanse economie, zegt ze. 'Schaarse deviezen zullen moeten worden omgeleid naar herstel, en dat zal de importcapaciteit van het land verder verminderen voor andere goederen die essentieel zijn voor dat herstel: grondstoffen, reserveonderdelen en kapitaal- en consumptiegoederen. De inflatie, die sinds 2021 in een stroomversnelling is geraakt, zal waarschijnlijk nog moeilijker onder controle te krijgen zijn.'

Nog maar twee weken geleden veroorzaakte ook orkaan Fiona zware schade in de Caraïben en Canada, met enorme pannes in de stroom- en watervoorziening in Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek, en tot 700 miljoen dollar aan schade aan de Canadese infrastructuur.

De rampen kwamen kort nadat leiders uit ontwikkelingslanden op de Algemene Vergadering van de VN hadden opgeroepen tot financiering van 'loss and damage' - verlies en schade door de gevolgen van de klimaatverandering. De secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, riep de ontwikkelde economieën op om daarvoor een ​​belasting te heffen op grote winsten van olie- en gasbedrijven.

Klimaat

Volgens Wilkinson leiden orkanen in de Atlantische Oceaan tot steeds meer neerslag en enorme economische schade. 'Dit is de afgelopen tien jaar steeds gestegen - elk jaar is er een nieuwe recordniveau', zegt ze.

Volgens wetenschappers maakt de klimaatverandering orkanen zoals Ian intenser. 'Terwijl orkaan Ian over Florida trekt, weten we al dat hij sterker is en veel meer regen zal dumpen dan dezelfde orkaan honderd jaar geleden', schreef professor Katherine Hayhoe, klimaatwetenschapper aan de Texas Tech University, op Twitter.

As #HurricaneIan bears down on Florida, we already know it's stronger and will dump a lot more rain than the same hurricane would have a hundred years ago. Don't take it lightly: please heed all warnings. https://t.co/qjZy2AiCzj — Prof. Katharine Hayhoe (@KHayhoe) September 26, 2022

Maar ondanks de enorme economische schade wijst Wilkinson er op dat het verlies aan mensenlevens relatief beperkt is, omdat beide landen zeer goede waarschuwingssystemen hebben.

'Cuba, ook al is het een land met een laag inkomen, heeft extreem goede voorspellingscapaciteiten en bereidt zich zeer goed voor op deze gebeurtenissen', zegt ze.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen bij IPS-partner Climate Home News.

