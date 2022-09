Het tekort op de handelsbalans is in juli gestegen naar 5,5 miljard euro, of een absoluut record. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank.

De uitvoer groeide in juli 27,8 procent, terwijl de invoer zelfs 55,4 procent steeg in vergelijking met juli vorig jaar. Dat resulteert dus in een tekort op de handelsbalans van 5,5 miljard euro, of het zwaarste ooit. 'Dit is ongezien sinds de start van de beschikbare historische reeksen in januari 1995', aldus de Nationale Bank.

De reden is niet ver te zoeken, met name duur aardgas dat massaal wordt ingevoerd. De invoer van aardgas bedroeg tijdens de eerste 7 maanden van dit jaar 25,5 miljard euro. Een jaar eerder was dat amper 4 miljard euro. De uitvoer van gas steeg van 2,6 miljard euro naar 24,1 miljard euro. België is een belangrijk transitland voor aardgas in Europa.

Bovenop de handel in aardgas voerde ons land in juli belangrijke volumes in van een nieuw oraal medicijn voor de behandeling van covid-19.

De uitvoer groeide in juli 27,8 procent, terwijl de invoer zelfs 55,4 procent steeg in vergelijking met juli vorig jaar. Dat resulteert dus in een tekort op de handelsbalans van 5,5 miljard euro, of het zwaarste ooit. 'Dit is ongezien sinds de start van de beschikbare historische reeksen in januari 1995', aldus de Nationale Bank. De reden is niet ver te zoeken, met name duur aardgas dat massaal wordt ingevoerd. De invoer van aardgas bedroeg tijdens de eerste 7 maanden van dit jaar 25,5 miljard euro. Een jaar eerder was dat amper 4 miljard euro. De uitvoer van gas steeg van 2,6 miljard euro naar 24,1 miljard euro. België is een belangrijk transitland voor aardgas in Europa. Bovenop de handel in aardgas voerde ons land in juli belangrijke volumes in van een nieuw oraal medicijn voor de behandeling van covid-19.