Sri Lanka heeft met Iran een akkoord bereikt over het aflossen van een oude olieschuld ... met thee. Dat melden Iraanse media.

Het Zuid-Aziatische land zal elke maand thee uitvoeren naar Iran om een schuld van 251 miljoen dollar (omgerekend ongeveer 222 miljoen euro) te vereffenen voor Iraanse olie die negen jaar geleden aan Sri Lanka werd geleverd, aldus het hoofd van de Iraanse organisatie voor handelsontwikkeling.

Sri Lanka is de voorbije jaren niet in staat geweest om de schuld terug te betalen, wegens de Amerikaanse sancties tegen Iran, die transacties met Iraanse banken verbieden.

De 'thee-overeenkomst' is niet in strijd met die sancties, omdat thee als voedsel wordt beschouwd en er geen Iraanse bank aan te pas komt.

Iraniërs zijn grootverbruikers van thee. In 2016 kwam bijna de helft van de geconsumeerde thee uit Sri Lanka, maar dat aandeel is doorheen de jaren wel gedaald.

