Zowel olie als gas wordt maandagmorgen goedkoper op de internationale markten.

De olieprijzen zijn maandagochtend wat gedaald onder druk van de stijgende dollar, die olie duurder maakt voor investeerders buiten de dollarzone. Een vat van de Noordzeesoort Brent kostte 106,02 dollar, een daling met 1,12 dollar ten opzichte van vrijdag. De prijs van de Amerikaanse soort WTI nam af met 1,02 dollar tot 103,67 dollar per vat.

De olieprijzen schommelen al geruime tijd rond de 100 dollar. In vergelijking met het begin van het jaar zijn ze met goed 35 procent geklommen, vooral als gevolg van de Russische inval in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland. Strenge coronalockdowns in China wegen de laatste tijd dan weer op de vraag naar ruwe olie.

Ondertussen zakt ook de gasprijs maandag verder. Op de Nederlandse termijnmarkt - de maatstaf voor de rest van Europa - zakte de prijs voor levering volgende maand maandagochtend met zowat 4 procent tot ruim 95 dollar per megawattuur. Eind maart piekte de gasprijs even op meer dan 200 dollar.

De verdere daling zou onder meer gedreven zijn door het voorspelde goede weer in Europa. Daarnaast importeerde Europa een recordhoeveelheid lng, tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne en een verminderde vraag in Azië

De olieprijzen zijn maandagochtend wat gedaald onder druk van de stijgende dollar, die olie duurder maakt voor investeerders buiten de dollarzone. Een vat van de Noordzeesoort Brent kostte 106,02 dollar, een daling met 1,12 dollar ten opzichte van vrijdag. De prijs van de Amerikaanse soort WTI nam af met 1,02 dollar tot 103,67 dollar per vat.De olieprijzen schommelen al geruime tijd rond de 100 dollar. In vergelijking met het begin van het jaar zijn ze met goed 35 procent geklommen, vooral als gevolg van de Russische inval in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland. Strenge coronalockdowns in China wegen de laatste tijd dan weer op de vraag naar ruwe olie. Ondertussen zakt ook de gasprijs maandag verder. Op de Nederlandse termijnmarkt - de maatstaf voor de rest van Europa - zakte de prijs voor levering volgende maand maandagochtend met zowat 4 procent tot ruim 95 dollar per megawattuur. Eind maart piekte de gasprijs even op meer dan 200 dollar. De verdere daling zou onder meer gedreven zijn door het voorspelde goede weer in Europa. Daarnaast importeerde Europa een recordhoeveelheid lng, tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne en een verminderde vraag in Azië