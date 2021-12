Een jaar geleden nam de private-equitygroep Waterland een meerderheidsparticipatie in Moore Belgium. Het bedrijfsrevisoren- en accountantskantoor heeft sindsdien zijn overnamekracht vervijfvoudigd. "Waterland geeft ons een nooit geziene financiële hefboom", zet voorzitter Peter Verschelden.

De omzet van de accountancy- en adviesgroep Moore Belgium stijgt dit jaar van 56 naar 88 miljoen euro. Het mikt volgend jaar op een sterk door overnames gedreven groei naar 125 miljoen. "Dat kunnen we enkel omdat de private-equitygroep Waterland vorig jaar een meerderheidsparticipatie van 55 procent in Moore Belgium nam", zegt voorzitter Peter Verschelden. "Het geeft ons een nooit geziene financiële hefboom. Voor de participatie van Waterland konden we één overname van circa 5 miljoen euro per jaar aan. Vermenigvuldig dat nu gerust met vijf."

Tot voor kort was Moore Belgium vooral actief in de driehoek Gent-Brussel-Antwerpen. Eind oktober versterkte het zijn positie in Limburg met de overname van het accountantskantoor Meekers (6,7 miljoen omzet). Ook in de rest van Vlaanderen nam Moore het voorbije jaar sectorgenoten over. Het gaat om Mas, Flamand, PKF-VMB, Paraccount, Id-Fisc, Degeest, Brondeel en Jarefin. Het integreerde ook de bedrijfsrevisor Martine Buysse, de financieel rapporteringsadviseur Qristalfin en de subsidiespecialist Mint Europe. Moore werkt nu aan de uitbreiding naar West-Vlaanderen en Wallonië. De consolidatiegolf in de cijferberoepen is vooral een gevolg van de zoektocht naar schaalgrootte om te investeren in informatietechnologie. Boekhouding en financiëledataverwerking gebeuren steeds meer digitaal, net als de fiscale en de vennootschapsrechtelijke afhandeling. Machines als PwC, KPMG, EY en Deloitte hebben voldoende eigen middelen om te investeren. Het middensegment versterkt zich door overnames. Een andere reden van de schaalvergroting is de zoektocht naar talent. "Een kleiner kantoor kan jonge mensen geen interessant carrièrepad aanbieden", aldus Verschelden. "Bij ons kan een medewerker doorgroeien naar een managementfunctie in een ruim kader." Het aantal medewerkers van Moore Belgium steeg dit jaar van 510 naar 795. De accountancypoot heeft een omzet van 39 miljoen euro. De bedrijfsrevisoren, de tak advies en data-analyse zijn elk goed voor 10 tot 12 miljoen. Tax & legal en Corporate finance (fusies en overnames) verdelen de rest. Dit jaar verbindt ook het advocatenkantoor Sherpa Law zich aan Moore Belgium onder de naam Moore Law. Het behoudt zijn operationele en financiële autonomie. Peter Verschelden is de zoon van Marcel Verschelden, die het revisor- en accountantskantoor in 1967 uit de grond stampte, later ook met zijn broer Frans. Het trad sinds 1990 in twee fases toe tot het netwerk van Moore Stephens, dat vandaag als Moore Global 260 onafhankelijke bedrijven in 110 landen overkoepelt. Tot 2018 had de familie de meerderheid van het kantoor. "De familie gaf toen het roer uit handen, zodat medewerkers konden doorgroeien tot vennoten en overnames ons konden versterken", aldus Peter Verschelden. "Dat leidt soms tot de integratie van nieuwe mede-eigenaars. Ik heb liever een klein stuk van een grote taart waarvan het gewicht steeds toeneemt, dan het grootste stuk van een klein taartje." Maximaal 70 procent van de overnames wordt gefinancierd door de bank. De rest wordt geput uit de bedrijfskasstroom, die 15 miljoen euro bedraagt in 2021, en diverse kapitaalverhogingen. Dat kapitaal ging van 18,3 naar 53,2 miljoen euro sinds de oprichting van de holding Moore Belgium Group. Bij een vorige kapitaalverhoging van 6 miljoen euro in oktober schreven 66 van de 69 partners in op nieuwe aandelen. "Ze hebben veel vertrouwen in onze groei", duidt Verschelden, die nog 4 procent bezit. De Big Four en BDO profileren zich als bedrijfsrevisoren en adviseurs van beursgenoteerde bedrijven, banken, verzekeringsgroepen en multinationals. Moore Belgium is het nummer zes, en heeft vooral grote familiebedrijven en kmo's als klanten. Als adviseur werkt het ook voor Umicore, Johnson & Johnson en Belfius Lease. Het middensegment is ook het terrein van Pia Group, waarin Baltisse - de investeringsmaatschappij van ondernemer Filip Balcaen - een participatie nam. Andere Belgische kantoren in het middensegment groeien vooral op eigen kracht. Verschelden sprak in mei 2020 voor het eerst met Frank Vlayen, de CEO van Waterland. Hij hoopte eerst dat die een beroep wilde doen op het advieswerk van zijn organisatie. "Hij presenteerde een grondige doorlichting van de sector en onze organisatie", vertelt Verschelden. "Hij was verbazingwekkend goed op de hoogte van onze cijfers. Ik was vooral onder de indruk van het bedrijfsplan dat Waterland voor ons in petto had. De groei die het wilde ondersteunen was ongezien. Die trein wilde ik niet aan ons voorbij zien rijden. Anders kon ook een concurrent erop springen. In vier maanden was de zaak beklonken." Moore Belgium behoudt zijn operationele autonomie. De meerderheid van de raad van bestuur bestaat uit partners van de adviesorganisatie. "Op geen enkel moment hebben we al moeten bijsturen op vraag van Waterland of de bank", aldus Verschelden. Hij beseft dat Waterland over vijf tot zeven jaar de participatie kan verkopen. "Dat kan aan een sectorgenoot zijn, hoewel ik in België weinig kandidaten zie", voorspelt hij. "Een verkoop aan de Big Four zal niet gebeuren. Onze klanten kiezen ons als alternatief voor hen. Onze partners hebben via een aandeelhoudersovereenkomst ook inspraak bij de overname. Het is best mogelijk dat de volgende eigenaar weer een financiële partner wordt. Wie weet kan een andere partij in het volgende stadium een Europese groep helpen uit te bouwen."