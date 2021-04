De koers van de bitcoin is geëxplodeerd, hoewel de cryptomunt geen wettig betaalmiddel is. Beleggers moeten twee keer nadenken, waarschuwt ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte in de talkshow Trends Talk op Kanaal Z. Het is niet denkbeeldig dat de overheid paal en perk stelt aan de cryptomunten.

Cryptomunten zijn geen wettig betaalmiddel. Maar dat heeft de koersexplosie van de bitcoin niet kunnen tegenhouden. Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België, waarschuwt de belegger. Cryptomunten als de bitcoin ontsnappen per definitie aan de controle van de centrale bank. "Als het succes te groot wordt, dan verliest de centrale bank haar greep op het geldsysteem, en zo ook op inflatie en economische groei. Daarom kan ik me voorstellen dat de overheid ooit paal en perk zal stellen aan de cryptomunten", zegt Vanden Houte in de talkshow Trends Talk dit weekend op Kanaal Z.

Turkije verbiedt al cryptomunten, en andere landen kunnen volgen, aldus Vanden Houte. De FSMA, de Belgische toezichthouder op de financiële sector, heeft de banken verboden om beleggingsproducten op basis van cryptomunten aan te bieden, wegens het risico. Maar je kunt er niet omheen dat het vertrouwen in cryptomunten groeit, aldus Vanden Houte. "Het is zoals met alle geldsoorten: je moet erin geloven. Eerst sprongen de believers op de bitcoin, nu ook de institutionele beleggers, zoals vermogensbeheerders. De bitcoin wordt mainstream."

Lees verder onder de video

Tesla en brood

Het succes van de bitcoin is ook te danken aan inflatievrees, volgens Vanden Houte. "Het geld in omloop is fors gestegen. Dat maakt beleggers bang voor inflatie. Daarom zoeken ze naar waardevaste activa, zoals goud. De bitcoin is de moderne versie van het goud." De interesse van institutionele beleggers en de creatie van gespecialiseerde beleggingsproducten zijn een katalysator voor de cryptomuntenindustrie. "Het aanbod creëert de vraag. Het succes van de bitcoin is een voorspelling die zichzelf vervult."

Om de monetaire touwtjes in handen te houden, werken sommige centrale banken aan een eigen digitale munt. Vanden Houte betwijfelt of de initiatieven van de centrale banken zullen uitgroeien tot een echte concurrent voor de cryptomunten. "Net omdat cryptomunten aan de controle van de centrale bank ontsnappen, zijn ze zo populair", volgens Vanden Houte.

Je kan vandaag al een Tesla betalen met bitcoins, maar een courant betaalmiddel zullen de cryptomunten nooit worden, voorspelt Vanden Houte. "Het bitcoinsysteem verbruikt nu al zoveel elektriciteit als een land als Zweden of Argentinië. Daarom zijn de transactiekosten van betalingen in bitcoin zeer hoog. Die bedragen 57 dollar per transactie, hoe klein die transactie ook is. Om een brood te kopen is de bitcoin dus niet meteen een efficiënt betaalmiddel."

