De handelsbalans van België is in september positief uitgekomen. Na enkele maanden waarin de omvang van de invoer groter was dan die van de uitvoer, is er zo opnieuw sprake van een overschot. Dat meldt de Nationale Bank dinsdag.

Er is sprake van een licht positieve handelsbalans van 0,3 miljard euro volgens de voorlopige cijfers van september.

'Terwijl het tekort van de handel in minerale producten aanzienlijk blijft, verbetert het saldo van de transacties in chemische en farmaceutische producten door een opleving van de uitvoer: nieuwe medicijnen die in de voorbije maanden werden ingevoerd en gestockeerd, worden sinds september uitgevoerd naar hun eindbestemming.'

De voorgaande twee maanden was er nog een 'uitzonderlijk groot tekort' van telkens rond 4 miljard euro. Ook in juni was de Belgische handelsbalans negatief, de vorige positieve handelsbalans dateert van mei.

Over de eerste negen maanden van het jaar blijft de handelsbalans evenwel negatief: -6,8 miljard euro. Het gaat om een verslechtering van meer dan 25 miljard euro tegenvoer die periode in 2021. In het derde kwartaal bleef de invoer (+46,9 procent) sneller toenemen dan de uitvoer (+31,2 procent) in vergelijking met een jaar eerder.

Ook het Europese statistiekbureau Eurostat kwam dinsdag met cijfers over de handelsbalans op de proppen. De export uit de eurozone kwam in september naar schatting uit op 259,6 miljard euro (+23,6 procent), terwijl de import steeg tot 294 miljard euro (+44,5 procent). Dat geeft een handelstekort van 34,4 miljard euro. Voor de hele EU is sprake van 45,8 miljard euro tekort.

