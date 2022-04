Net als in Duitsland is de inflatie in de Verenigde Staten in maart verder opgelopen tot het hoogste peil in ruim 40 jaar. Vooral de hogere brandstofprijzen liggen aan de basis.

Het prijspeil in de VS is met 8,5 procent gestegen op jaarbasis en met 1,2 procent op maandbasis, blijkt uit cijfers van het ministerie van Werk. De benzineprijs is met 18,3 procent gestegen op een maand tijd, goed voor de helft van de inflatie.

Economen gaan ervan uit dat de piek door de impact van de oorlog in Oekraïne is bereikt. Toch wordt niet verwacht dat de inflatie snel zal afnemen naar de 2 procent die de centrale bank nastreeft.

Risico's dat de inflatie de Amerikaanse economie in een recessie doet tuimelen, nemen ondertussen toe. De meeste economen voorspellen wel nog steeds economische groei.

