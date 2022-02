Kredietbeoordelaar S&P heeft de kredietwaardigheid van Rusland verlaagd naar 'junk' of rommelniveau. Bovendien is de 'outlook' negatief. Verdere verlagingen van de kredietscore sluit S&P met andere woorden niet uit. Eerder was de Oekraïense rating al verlaagd door Fitch en S&P.

S&P verlaagde de Russische kredietscore vrijdagavond van BBB- naar BB+. Die score is lager dan wat S&P bestempelt als investeerbaar. Voorts waarschuwde S&P voor verdere knippen in de rating gezien de forse internationale sancties tegen Moskou in navolging van de militaire inval in Oekraïne. Die sancties kunnen bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de Russische economie en export, het vertrouwen van de Russische consumenten en de financiële stabiliteit, klinkt het.

Bij Moody's is er nog geen ratingknip voor beide landen. Moody's plaatste de kredietscore van beide landen wel onder toezicht, waardoor een verlaging tot de mogelijkheden behoort. Bij Moody's is Rusland goed voor de score Baa3, een trapje boven rommelstatus. Oekraïne moet het met 'B3' stellen, zes tredes diep in rommelland.

Oneens met de score

Moskou is het niet bepaald eens met de lagere score . Het land blijft financieel stabiel dankzij de internationale reserves en lage schuldgraad, reageerde het ministerie van Financiën op het ratingnieuws. Het ministerie 'blijft een verantwoordelijk financieel- en begrotingsbeleid voeren'.

De kredietscore geeft aan in welke mate bijvoorbeeld een land zijn financiële verplichtingen kan nakomen. Hoe hoger de score, hoe kredietwaardiger een land is. Heel lage scores geven de inschatting aan dat een land bijvoorbeeld leningen niet kan aflossen.

