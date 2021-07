De consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk lagen in juni 2,5 procent hoger dan een jaar eerder, meldt het Britse statistiekbureau ONS woensdag. Dat is het hoogste peil sinds augustus 2018.

De inflatie is al enkele maanden flink aan het stijgen: van 0,7 procent in maart naar 1,5 procent in april en 2,1 procent in mei. Het percentage voor juni lag ook hoger dan analisten hadden verwacht. Zij gingen uit van een inflatie van 2,2 procent.

Vooral voeding en brandstoffen werden duurder en stuwden de inflatie. Ook in andere industrielanden is de inflatie aan het stijgen. In de Verenigde Staten bereikte ze in juni 5,4 procent, zo bleek dinsdag. Dat was het hoogste niveau in bijna dertien jaar.

In de eurozone kwam de inflatie in mei uit op 2 procent tegenover 1,6 procent in april.

