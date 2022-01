Het is drie jaar geleden dat nog zoveel werd betaald voor olie. Een aanhoudende vraag in combinatie met productieverstoringen stuwt de prijzen.

De prijs voor een vat olie van de Noordzeesoort Brent - de referentie voor de prijzen in onze regio - stijgt maandag naar 86,71 dollar. Het gaat om de hoogste prijs sinds oktober 2018 en maar enkele dollarcenten verwijderd van de hoogste prijs sinds 2014.

De prijs voor een vat Amerikaanse WTI-olie stijgt maandag tot 84,39 dollar.

De olieprijs is dit jaar al meer dan 10 procent gestegen. Handelaars sluiten niet uit dat de grens van 100 dollar per vat weer in zicht komt. De vraag naar olie blijft robuust, nu de omikronvariant van het coronavirus minder op de economie lijkt te wegen dan gevreesd. Bovendien kampen sommige olielanden - zoals Libië - met productieproblemen.

De prijs voor een vat olie van de Noordzeesoort Brent - de referentie voor de prijzen in onze regio - stijgt maandag naar 86,71 dollar. Het gaat om de hoogste prijs sinds oktober 2018 en maar enkele dollarcenten verwijderd van de hoogste prijs sinds 2014. De prijs voor een vat Amerikaanse WTI-olie stijgt maandag tot 84,39 dollar. De olieprijs is dit jaar al meer dan 10 procent gestegen. Handelaars sluiten niet uit dat de grens van 100 dollar per vat weer in zicht komt. De vraag naar olie blijft robuust, nu de omikronvariant van het coronavirus minder op de economie lijkt te wegen dan gevreesd. Bovendien kampen sommige olielanden - zoals Libië - met productieproblemen.