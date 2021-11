De olieprijs is vrijdag licht gestegen, een dag nadat het kartel van olieproducerende landen Opec+ beslisten om voor de maand december vast te houden aan hun voorzichtige koers.

Een vat (159 liter) van de Noordzeesoort Brent - de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, Afrika en Europa - kostte rond 15.30 uur 81,14 dollar, 0,74 procent meer dan een dag eerder. Een vat Amerikaanse WTI-olie kost 79,63 dollar dollar (+1,04 procent).

De olieprijs "stabiliseert nadat de Opec+ zijn plannen om de productie geleidelijk op te voeren, heeft bevestigd, ondanks de druk van de Verenigde Staten om het aanbod op te voeren", zegt Lukman Otunuga van makelaarsbedrijf FXTM.

De olieproducerende landen beslisten donderdag om de productieverhoging zoals gepland te beperken tot 400.000 vaten per dag tegen december. Sommige landen hadden meer gevraagd om de prijsstijgingen tegen te gaan.

Het Witte Huis had meteen na de vergadering al zijn ongenoegen geuit over de beslissing. Minister van Energie Jennifer Granholm zei vrijdag in een interview met zakenzender CNBC dat een hogere olieproductie nodig is om te voorkomen dat mensen in de wintermaanden last krijgen van de hoge prijzen. Vanwege de sterke vraag door het economisch herstel van de coronacrisis zijn de olieprijzen naar de hoogste niveaus in jaren gestegen, waardoor de inflatie in veel landen wordt aangewakkerd omdat de energieprijzen stijgen.

De industrielanden kunnen ook hun eigen oliereserves aanboren, een mogelijkheid die Granholm eerder al opperde voor de VS. Ze zei aan persagentschap Bloomberg dat president Joe Biden de strategische olievoorraden zou willen aanspreken, aangezien de regering erg bezorgd is over de dure brandstof. De strategische voorraden bedragen meer dan 600 miljoen vaten die voor noodgevallen ondergronds zijn opgeslagen in de staten Texas en Louisiana.

De voorzichtige aanpak van Opec+ geeft ook meer ruimte voor Iran, een van de landen van de groep, dat vandaag wordt uitgesloten van de markt door Amerikaanse sancties maar op middellange termijn zijn terugkeer zou kunnen maken.

Waarnemers hebben bovendien hun twijfels geuit over de mogelijkheden van bepaalde Opec-landen om de productie ook echt op te drijven, aangezien heel wat boorinstallaties door de coronapandemie minder goed onderhouden werden.

