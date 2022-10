De olieprijzen zijn maandag flink gestegen omdat verwacht wordt dat het oliekartel OPEC en zijn bondgenoten later deze week zullen beslissen om de productie fors te verminderen. De vrees voor een economische recessie neemt toe en dus zou de productie mogelijk met meer dan een miljoen vaten per dag worden teruggeschroefd, luidde het zondag bij anonieme bronnen. Dat zou de grootste daling zijn sinds de coronapandemie.

De olieprijs was de jongste tijd gedaald, maar klom maandag na de berichten fors. De Europese oliesoort Brent werd meer dan 4 procent duurder tot ruim 88,6 dollar per vat.

Bij de Amerikaanse oliesoort WTI kwam er ook ruim 4 procent bij, tot meer dan 82,9 dollar per vat. De olie-exporterende landen vergaderen woensdag in Wenen. De OPEC+ bestaat uit 23 landen, met als belangrijkste leden Saoedi-Arabië en Rusland.

In tegenstelling tot ruwe olie, werd aardgas maandag flink goedkoper. Op de gasbeurs in Amsterdam daalde de toonaangevende TTF-future met ongeveer 6,5 procent tot 176,5 euro per megawattuur. Dat is het laagste peil sinds juli, maar wel nog altijd veel meer dan voor de Oekraïnecrisis. De Europese landen zijn maatregelen aan het nemen om hun gasconsumptie te doen dalen na het dichtdraaien van de gaskraan door Rusland. Aan de andere kant schroeft Noorwegen zijn gasleveringen aan West-Europa op.

De olieprijs was de jongste tijd gedaald, maar klom maandag na de berichten fors. De Europese oliesoort Brent werd meer dan 4 procent duurder tot ruim 88,6 dollar per vat. Bij de Amerikaanse oliesoort WTI kwam er ook ruim 4 procent bij, tot meer dan 82,9 dollar per vat. De olie-exporterende landen vergaderen woensdag in Wenen. De OPEC+ bestaat uit 23 landen, met als belangrijkste leden Saoedi-Arabië en Rusland. In tegenstelling tot ruwe olie, werd aardgas maandag flink goedkoper. Op de gasbeurs in Amsterdam daalde de toonaangevende TTF-future met ongeveer 6,5 procent tot 176,5 euro per megawattuur. Dat is het laagste peil sinds juli, maar wel nog altijd veel meer dan voor de Oekraïnecrisis. De Europese landen zijn maatregelen aan het nemen om hun gasconsumptie te doen dalen na het dichtdraaien van de gaskraan door Rusland. Aan de andere kant schroeft Noorwegen zijn gasleveringen aan West-Europa op.