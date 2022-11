De OESO, de organisatie van de industrielanden, verwacht voor dit jaar een wereldwijde economische groei van 3,1 procent. Die zou volgend jaar vertragen tot 2,2 procent en in 2024 weer aantrekken tot 2,7 procent. Van een wereldwijde recessie is volgens de OESO dus geen sprake, al roept ze de centrale banken op om te blijven focussen op het bestrijden van de inflatie, om zo de groei te herlanceren.

'De groei slabakt, de inflatie blijft hoog, het vertrouwen is aangetast en de onzekerheid is hoog', klinkt het bij de OESO. Ze merkt op dat de wereldeconomie door de oorlog in Oekraïne de 'zwaarste energiecrisis beleeft sinds de jaren 1970'. De hoge energieprijzen drijven ook het algemene prijspeil tot ongeziene hoogtes, en tasten overal ter wereld de economische groei aan, stelt de organisatie vast.

Voor dit jaar zou de inflatie in de OESO-landen gemiddeld uitkomen op 9,4 procent. Maar ook in 2023 en 2024 verwacht de OESO nog altijd een inflatie van respectievelijk 6,57 procent en 5,14 procent. Die cijfers liggen hoger dan bij de vorige prognose. Aparte vooruitzichten voor België zijn er niet, maar voor de eurozone verwacht de OESO dit jaar een economische groei van 3,3 procent en slechts 0,5 procent groei in 2023 en 1,4 procent in 2024. Het cijfer voor volgend jaar ligt wel iets hoger dan bij een vorig rapport.

De OESO gaat dus niet uit van een wereldwijde recessie, maar wel van een groeivertraging in 2023. Ze roept de centrale banken op om via hun monetair beleid te blijven strijden tegen de inflatie. 'Het reële inkomen van mensen wordt overal aangetast door de sterke prijsstijgingen, wat problemen creëert die alleen maar zullen toenemen als beleidsmakers niets doen', klinkt het dinsdag. 'De risico's om te zwaar in te grijpen ('overshooting') zijn zeker kleiner dan niks te doen'. De overheidssteun moet daarnaast ook "meer gericht en tijdelijk" zijn, om te vermijden dat die de inflatie aanwakkert. Er moet ook meer geïnvesteerd worden in groene energiebronnen en -technologieën, klinkt het.

Het IMF kwam vorige maand met gelijkaardige prognoses: het instituut ging uit van een wereldwijde economische groei met 3,2 procent dit jaar en 2,7 procent volgend jaar. Ook het IMF was meer pessimistisch over de eurozone, met een verwachting van slechts 0,5 procent groei in 2023.

