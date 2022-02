De spanningen rond Oekraïne leiden woensdag - de derde dag op rij al - tot stijgende prijzen voor aardgas en elektriciteit in Europa.

De prijs voor aardgas op de Nederlandse termijnmarkt - de norm voor Europa - steeg woensdag met bijna 5 procent tot meer dan 83 euro per megawattuur. Ook de voorbije dagen was er al een stijging. De prijzen zijn hoog, maar wel nog ver onder de piek van 187 euro per megawattuur in december. De markten zijn nerveus over de toestand in Oekraïne en sancties tegen Rusland, toch goed voor een derde van de Europese gasaanvoer. Ook de prijs van elektriciteit stijgt woensdag. De Duitse stroomprijzen voor levering volgend jaar stegen eveneens meer dan 5 procent.