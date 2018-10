'Nog meer beursbrokken op komst'

De beurs leek de voorbije dagen wel een porseleinwinkel, met de hogere Amerikaanse langetermijnrente als olifant van dienst. Maar als een rente van iets meer dan 3 procent brokken kan maken, hou dan veger en blik maar in de buurt, want de kans is groot dat de Amerikaanse rente, zowel op korte als op lange termijn, nog hoger gaat. Jamie Dimon, de topman van de Amerikaanse bank J.P. Morgan ziet de langetermijnrente zelfs stijgen richting 5 procent. Dat wordt een stevige stresstest voor een wereld die nooit dieper in de schulden stak. Pro memorie: toen de Amerikaanse centrale bank ruim tien jaar geleden de beleidsrente geleidelijk optrok, maakte ze ook brokken. In 2008 ging zelfs de hele porseleinwinkel tegen de grond.

...