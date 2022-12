Het wordt volgende week zachter in het noordwesten van Europa, wat vooral goed nieuws is voor de elektriciteitsmarkten. Die stonden onder druk door de vriestemperaturen.

Erg koud weer, amper wind en problemen met heel wat Franse kerncentrales - in normale tijden een sterkhouder binnen het Europese productiepark - zorgden de voorbije week voor een erg krappe markt voor elektriciteit.

En die krappe markt stuwde de prijzen. De prijs om vandaag/dinsdag elektriciteit te leveren, steeg maandag in België naar meer dan 467 euro per megawattuur, het hoogste niveau sinds de piek van augustus. Ook elders in West-Europa stonden gelijkaardige cijfers in de tabellen.

Voorlopig blijven de hoge stroomprijzen aanhouden. De stroomprijs op de kortetermijnmark voor levering woensdag blijft met bijna 448 euro per megawattuur voor ons land erg hoog. In de avond zijn er pieken richting 600 euro.

Er is evenwel beterschap op komst. Meteorlogische diensten voorspellen volgende week mildere temperaturen. En het zou ook wat meer gaan waaien, waardoor de windturbines meer stroom gaan leveren.

In Scandinavië blijft het evenwel koud, waardoor de situatie op de elektriciteitsmarkt er krap blijft. In Zweden ligt de grootste kerncentrale van het land uit wegens onderhoud, en dit nog tot 18 december. Een andere centrale is buiten strijd tot eind februari.

