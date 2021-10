De katoenprijs op de internationale markten is gestegen tot het hoogste niveau in tien jaar. Dat dreigt heel wat kleding ook weer duurder te maken

Termijncontracten in New York stegen vrijdag met 3 procent tot 1,1495 dollar per pound (bijna een halve kilo). De prijs van de termijncontracten is de voorbije twaalf maanden met 70 procent gestegen.

Weersomstandigheden

Aanleiding voor de prijsstijging zijn het ongunstige weer in een aantal productiegebieden. In het zuiden van de Verenigde Staten speelde de extreme droogte een rol en ook in de Chinese regio Xinjiang viel de oogst tegen. Daardoor importeert China meer katoen, terwijl anderzijds de Amerikaanse textielbedrijven geen Chinees katoen meer mogen invoeren, omdat bij de productie de mensenrechten zwaar geschonden zouden worden.

