De inflatie in de Verenigde Staten is in juni verder opgelopen naar het hoogste peil in bijna dertien jaar. Volgens de Amerikaanse overheid namen de consumentenprijzen met 5,4 procent toe in vergelijking met een jaar eerder. Dat is sterker dan economen hadden verwacht.

BREAKING: U.S. consumers faced a third straight monthly surge in prices in June. A Labor Department report showed that consumer prices in June rose 0.9% from May and 5.4% over the past year. That's the sharpest 12-month inflation spike since June 2008. https://t.co/gdxfBUZmKK — The Associated Press (@AP) July 13, 2021

Het is volgens persagentschap Associated Press de derde maand op rij dat de inflatie stijgt in de VS. In vergelijking met mei steeg de inflatie met 0,9 procent, in vergelijking met juni vorig jaar gaat het om een stijging met 5,4 procent. Het gaat om de grootste stijging sinds juni 2008. De kerninflatie, zonder de volatiele olie- en gasprijzen, bedraagt 4,5 procent, het hoogste peil sinds november 1991. De inflatie wordt gestuwd door de heropening van de economie uit de coronacrisis, waardoor de vraag naar verschillende producten en goederen toeneemt, wat de prijzen aanjaagt. Het gaat bijvoorbeeld om tweedehands auto's. Ook de hoge grondstoffenprijzen, de problemen in toeleveringsketens en stijgende loonkosten dragen bij aan een hogere inflatie omdat bedrijven die kosten doorberekenen aan klanten. De inflatie speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve. De laatste tijd waren er op de financiële markten zorgen dat de centrale bank vanwege de hoge inflatie sneller zou kunnen overgaan tot het afbouwen van het steunbeleid en het verhogen van de rente. Een hoge inflatie in de VS betekent ook dat de koopkracht van gewone Amerikanen afneemt.