Inflatie stijgt naar 2,75 procent

De inflatie in België stijgt 2,35 procent in september naar 2,75 procent in oktober. Dat is het hoogste peil sinds februari 2017. De stijging is vooral een gevolg van prijsstijgingen voor elektriciteit en aardgas, meldt statistiekdienst Statbel.

Elektriciteit, aardgas, motorbrandstoffen, huisbrandolie, brood en granen, fruit en vakantiedorpen zijn in oktober duurder geworden. Artikelen voor huisdieren en alcoholische dranken werden dan weer goedkoper.

De prijs van elektriciteit steeg in oktober gemiddeld met 6,5 procent. De prijzen voor aardgas stegen gemiddeld met 7,5 procent. Motorbrandstoffen werden gemiddeld 1,9 procent duurder ten opzichte van vorige maand. Huisbrandolie, afgevlakt over 12 maanden, kostte gemiddeld 3,4 procent meer in oktober. Brood en granen werden 1,3 procent duurder. De prijzen voor fruit stegen gemiddeld met 2,6 procent. Vakantiedorpen werden 4,1 procent duurder ten opzichte van vorige maand.

Artikelen voor huisdieren daalden deze maand gemiddeld met 4,4 procent in prijs. Alcoholische dranken werden gemiddeld 1,7 procent goedkoper.

In vergelijking met vorig jaar zijn er enkele opvallende prijsstijgingen. Zo kost vers fruit nu 9,1 procent meer dan in oktober 2017. Verse groenten zijn 3,7 procent duurder. Boter kost 6,5 procent meer dan vorig jaar. Elektriciteit is nu 8,7 procent duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 18,6 procent duurder geworden. Motorbrandstoffen kosten 16,4 procent meer.