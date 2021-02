De inflatie is ons land is gestegen naar 0,46 procent in februari, tegen 0,26 procent in januari. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch statistiekbureau Statbel. Kortingen zorgen mee voor een negatieve inflatie voor voeding.

In vergelijking met vorige maand werden vooral motorbrandstoffen, alcoholische dranken, groenten, aardgas, elektriciteit en vis en zeevruchten duurder. Brood en granen, alcoholvrije dranken, suikerwaren, producten voor lichaamsverzorging en onderhoudsproducten werden dan weer goedkoper.

Opvallend: voor het eerst sinds oktober 2019 kent voeding een negatieve inflatie (-0,24 procent). Voeding was met andere woorden in februari 0,24 procent goedkoper dan een jaar geleden. Als gekeken wordt naar maart vorig jaar - het begin van de coronacrisis - is voeding zelfs gemiddeld 1,3 procent goedkoper. In vergelijking met april vorig jaar - toen een tijdelijk verbod op kortingen van kracht was - liggen de voedingsprijzen in februari 2,9 procent lager.

De reden: door de weersomstandigheden waren verse producten vorig jaar duurder en door de coronacrisis was er een tijdelijk verbod op kortingen. Vandaag regent het in de supermarkt kortingen, vooral voor voeding.

