In de Verenigde Staten is de inflatie -dat is de mate waarin consumptiegoederen het afgelopen jaar duurder werden- gestegen tot 5,4 procent in september, zo maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid woensdag bekend. De prijsstijgingen gaan dus nog iets sneller dan in augustus, toen de inflatie 5,3 procent bedroeg.

Ook in de juni en juli werd al een inflatie van 5,4 procent opgetekend, het hoogste niveau sinds 2008. Het cijfer voor september lag wel hoger dan verwacht. De prijsstijgingen liggen een pak boven de doelstelling van de Amerikaanse centrale bank, die streeft naar 2 procent inflatie. Maar volgens de Federal Reserve is er geen reden tot ongerustheid en gaat het om een tijdelijk fenomeen, te wijten aan de hoge energieprijzen na de coronacrisis. Zo was energie in september een kwart duurder dan vorig jaar. Op maandbasis bedroeg de inflatie in de VS 0,4 procent, wat ook meer was dan verwacht.