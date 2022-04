Afgelopen maand is de inflatie in Duitsland gestegen tot op het hoogste niveau in ruim 40 jaar. De consumptieprijzen lagen in maart 7,3 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar, aldus het Federaal Bureau voor de Statistiek.

In februari bedroeg de inflatie op jaarbasis in Duitsland nog 5,1 procent, maar na de Russische inval in Oekraïne schoten de olie- en gasprijzen de hoogte in. De laatste keer dat de inflatie in de deelstaten zo hoog was, was in het najaar van 1981, dus nog voor de val van de Berlijnse Muur. Ook toen stegen de prijzen van minerale olie aanzienlijk als gevolg van de Eerste Golfoorlog.

Die #Inflationsrate in Deutschland lag im März 2022 bei +7,3 %. Damit erreichte sie einen neuen Höchststand seit der Deutschen Vereinigung. Im Februar 2022 hatte die Inflationsrate bei +5,1 % gelegen. Mehr dazu: https://t.co/4LZ70xj823 #Preise pic.twitter.com/7wLSluyxT2 — Statistisches Bundesamt (@destatis) April 12, 2022

De consumenten voelen momenteel de toegenomen inflatie vooral aan de pomp en op hun energiefactuur, maar ook aan de kassa van de supermarkt. Zo is de prijs voor stookolie meer dan verdubbeld en stegen de benzine- en gasprijzen respectievelijk met ruim 47 en 41 procent. De consumenten moesten ook 6,2 procent meer betalen voor levensmiddelen dan een jaar eerder.

Economen verwachten een gemiddelde inflatie van meer dan 6 procent voor het volledige jaar in de grootste economie van Europa.

In België klokte de inflatie in maart af op 8,31 procent, waarmee ze ook op het hoogste peil bleef sinds maart 1983, aldus Statbel. In februari ging het om 8,04 procent.

