De inflatie in de eurozone is zoals voorspeld opnieuw tot onder de 2 procent gezakt in juni. Dat blijkt vrijdag uit definitieve data van het Europese statistiekbureau Eurostat.

De inflatie daalde tot 1,9 procent van 2 procent in mei. Toen overschreed de inflatie voor het eerst sinds 2018 de doelstelling van de Europese centrale bank om die 'onder maar in de buurt van 2 procent' te houden. Als de inflatie boven de 2 procent uitkomt en daar langere tijd op blijft staan, kunnen centrale banken sneller geneigd zijn te stoppen met coronasteun aan de economie of de rente sneller te verhogen.

De kerninflatie, waarbij de schommelende prijzen van energie, voedingsmiddelen en alcohol en tabak niet worden meegeteld, kwam uit op 0,9 procent op jaarbasis, tegenover 1 procent in mei.

De oplopende inflatie is een indicator voor het oververhit raken van de economie. Volgens centrale bankiers en economen is de hoge inflatie vooral het gevolg van het plotseling stilvallen van de economie als gevolg van de coronacrisis en het snelle herstel erna. Zij zien de geldontwaarding als iets tijdelijks.

Estland had met 3,7 procent de hoogste inflatie van de landen van de eurozone in juni, in Portugal was er een negatieve rente van -0,6 procent. De inflatie in België bedroeg volgens de berkeningen van Eurostat 2,6 procent.

