De inflatie in de eurozone wijkt verder af van het streefcijfer van - net geen - 2 procent dat de Europese Centrale Bank (ECB) hanteert. Dat blijkt uit cijfers van het Europees statistiekbureau Eurostat.

De inflatie in de eurozone is in september verder gedaald tot 0,8 procent op jaarbasis, blijkt woensdag uit de recentste gegevens van Eurostat. Daarmee belandt de inflatie op het laagste peil sinds november 2016. In augustus bedroeg de inflatie in de eurozone 1 procent op jaarbasis.

De Europese Centrale Bank (ECB) streeft met haar stimulusprogramma naar meer economische groei en een inflatie van net onder de 2 procent. Maar de ECB slaagt niet in haar opzet, integendeel: de inflatie gaat verder neerwaarts.

Als verklaring voor de neerwaartse tendens wordt verwezen naar de handelsoorlog tussen de VS en China, die onder meer de Duitse export lamlegt.

De onderliggende inflatie (zonder energie, alcohol en tabak) steeg daarentegen van 0,9 procent in augustus tot 1 procent in september.

Cyprus (-0,5 procent) en Portugal (-0,3 procent) tekenen zelfs een negatieve inflatie op in september. De hoogste inflatie wordt geregistreerd in Roemenië (3,5 procent), Slowakije (3,0 procent) en Hongarije (2,9 procent). Vergeleken met augustus daalde de inflatie op jaarbasis in twintig lidstaten, bleef ze stabiel in vijf en steeg ze in twee lidstaten