De inflatie in de eurozone trekt verder aan. In april waren consumptiegoederen gemiddeld 1,6 procent duurder dan dezelfde maand vorig jaar, zo blijkt uit gegevens van Eurostat, het Europese bureau voor statistiek.

In maart lag de inflatie in de eurozone op jaarbasis nog op 1,3 procent. Op maandbasis stegen de consumptieprijzen in april met 0,6 procent. Vooral energie is nu een pak duurder geworden, vorig jaar zakten de olieprijzen tot een recordlaagte wegens de coronapandemie.

Zoals bekend streeft de Europese Centrale Bank (ECB) een inflatie na van net onder de 2 procent. Analisten verwachten dat dat cijfer de volgende maanden gehaald en zelfs overtroffen zal worden.

De hogere inflatie, vooral dan in de VS waar prijsstijgingen van 4 procent en meer worden opgetekend, zorgt voor ongerustheid bij beleggers. Gevreesd wordt dat de centrale banken bij te hoge inflatie hun stimuleringsbeleid zullen afbouwen. De ECB kondigde wel al aan niets aan haar beleid te wijzigen omdat ze ervan uitgaat dat de inflatie-opstoot slechts tijdelijk zal zijn.

In België lag de inflatie in april op 2,1 procent, tegen 1,6 procent in maart.

