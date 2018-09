Inflatie eurozone klimt tot 2,1 procent, kerninflatie blijft laag

De inflatie in de eurozone klokt in september af op 2,1 procent, tegenover 2,0 procent in augustus, blijkt vrijdag uit een raming van Eurostat, het Europese bureau voor statistiek.

De Europese Centrale Bank hanteert een inflatie van - net geen - 2 procent als streefcijfer. De stijgende inflatie is vooral een gevolg van de energieprijzen, die in een jaar tijd met 9 procent zijn toegenomen.

Hoewel de inflatie in september boven het streefcijfer van - net geen - 2 procent is beland, blijft de kerninfatie - zonder volatiele energie- en voedselprijzen - laag. De kerninflatie is zelfs nog gedaald, van 1 procent in augustus tot 0,9 procent in september.

Aangezien de kerninflatie verder is gedaald, is de kans gering dat de ECB snel werk maakt van een exitstrategie, merkt ING-econoom Peter Vanden Houte op.

De ECB besteedt gewoontegetrouw meer aandacht aan de onderliggende prijsdynamiek om haar beleid al dan niet bij te sturen.