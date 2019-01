Inflatie eurozone daalt verder onder streefcijfer ECB

De inflatie in de eurozone is in december verder gedaald tot 1,6 procent, blijkt uit een eerste snelle raming van statistiekbureau Eurostat. In november was er nog 1,9 procent inflatie op jaarbasis. Na de piek in oktober op 2,2 procent, het hoogste peil sinds eind 2012, is de inflatie dus gedaald. De inflatie komt bovendien lager uit dan de 1,7 procent die de analisten van het financiële nieuwsagentschap Bloomberg hadden voorspeld. De energieprijzen (+5,5%) joegen de inflatie vorige maand het meest aan, gevolgd door voeding, alcohol en tabak (+1,8%), diensten (+1,3%) en industriële goederen (+0,4%).

De verdere muntontwaarding kan de Europese Centrale Bank (ECB) zorgen baren. De ECB streeft met haar monetair beleid namelijk naar een inflatie van net geen 2 procent. Bovendien werd in december net een punt gezet achter het opkoopprogramma waarmee de ECB miljarden in de economie pompte.

Dat zogenoemde 'soepele' monetaire beleid is overigens nog niet meteen volledig ten einde. Het opkoopprogramma loopt af, maar de ECB blijft de opbrengsten van het opkoopprogamma (obligaties die vervallen) herinvesteren. Ook de rentetarieven blijven nog minstens tot eind deze zomer op het huidige, historisch lage peil.

Bijkomende zorg: omdat de inflatie vooral gedreven wordt door volatiele producten als energie en voeding, ligt de kerninflatie nog lager. De inflatie uitgezonderd energie, voeding en alcohol en tabak komt in december uit op 1 procent.