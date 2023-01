De inflatie in de eurozone is in december op jaarbasis uitgekomen op 9,2 procent tegenover 10,1 procent de maand voordien. Dat blijkt vrijdag uit een eerste snelle raming van Eurostat, het Europese statistiekbureau.

Energie blijft de aandrijver van de inflatie bij uitstek. Hier is sprake van een inflatie van 25,7 procent op jaarbasis, tegenover 34,9 procent in november. De prijzen van alcohol en tabak gingen 13,8 procent hoger, die van industriële goederen uitgezonderd energie 6,4 procent en die van diensten met 4,2 procent. In die drie categorieën komt de inflatie wel nog hoger uit dan de maand voordien.

Litouwen en Letland zijn in december de inflatiekampioenen met een percentage van respectievelijk 20 en 20,7 procent. Spanje staat onderaan de ranglijst met 5,6 procent inflatie.

Voor België staat 10,2 procent inflatie in de tabellen. Het Belgische statistiekbureau communiceerde vorige maand al dat de inflatie 10,35 procent bedroeg in de slotmaand van 2022. Eurostat en Statbel hanteren een andere berekeningswijze.

