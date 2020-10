De inflatie in de eurozone is ook in september negatief gebleven. Volgens een eerste raming van het Europese statistiekbureau Eurostat ging het om een daling van 0,3 procent.

In augustus was er met een inflatie van -0,2 procent voor het eerst sinds 2016 sprake van een negatieve inflatie in de eurozone.

Volgens de berekeningen van Eurostat was de infaltie in België in september positief, 0,5 procent, na een negatieve augustusmaand (-0,9 procent).

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, bedroeg in september in de eurozone 0,2 procent tegen 0,4 procent een maand eerder.

Euro area #inflation down to -0.3% in September 2020: food +1.8%, services +0.5%, other goods -0.3%, energy -8.2% - flash estimate https://t.co/jb1bqD0IKD pic.twitter.com/ohSYm5I8vn — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) October 2, 2020

In augustus was er met een inflatie van -0,2 procent voor het eerst sinds 2016 sprake van een negatieve inflatie in de eurozone. Volgens de berekeningen van Eurostat was de infaltie in België in september positief, 0,5 procent, na een negatieve augustusmaand (-0,9 procent). De kerninflatie, die geen rekening houdt met de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, bedroeg in september in de eurozone 0,2 procent tegen 0,4 procent een maand eerder.