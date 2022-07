De wereldwijde vraag naar aardgas zal de komende jaren minder sterk stijgen. In 2022 zou er zelfs een afname van 0,5 procent van het verbruik zijn, zo voorspelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dinsdag. Oorzaak: de Russische invasie in Oekraïne. De prijzen zijn momenteel immers torenhoog en bovendien is er onzekerheid over toekomstige gasleveringen vanuit Rusland.

De afname dit jaar wijt het IEA aan een lagere economische activiteit in Azië en scherpe daling van de gasvraag in Europa, zo valt te lezen in het nieuwste kwartaalrapport van de internationale organisatie.

Russia’s war on Ukraine is severely straining natural gas markets that were already showing signs of tightness



Our latest market report, out today, sees global gas demand contracting slightly in 2022 & growing slowly in the following years ⬇️ — International Energy Agency (@IEA) July 5, 2022

Na die lichte krimp zou er de drie jaren nadien een lichte groei zijn van de gasconsumptie. In de nieuwe geopolitieke constellatie zou de vraag naar gas met 140 miljard kubieke meter (m3) toenemen in de periode 2022- 2025 tot 4.243 m3 in 2025. Die toename is minder dan de helft van de eerder voorspelde groei. De helft van deze verwachte groei komt uit de regio Azië en het Pacifisch gebied.

De groei ligt bovendien lager dan de toename met 170 m3 die er vorig jaar was. In 2021 was de economische motor na de coronapanne in 2020 op volle toeren herstart.

Dat de vraag lager uitvalt dan verwacht, komt voor slechts een vijfde doordat gas wordt vervangen door energie uit hernieuwbare bronnen. Belangrijkere oorzaken zijn de vooruitzichten van economisch mindere tijden en het gebruik van de meer vervuilende energiebronnen olie en kolen ten koste van gas. Die ontwikkeling zorgt voor uitdagingen in de energietransitie, aldus het IEA. Een en ander leidt bij het IEA tot het inzicht dat 'een versnelling van de transitie naar propere energie noodzakelijk is.

