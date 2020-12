De gemiddelde inflatie in België is dit jaar uitgekomen op 0,74 procent. Dat meldt het statistiekbureau Statbel woensdag. Het gaat om het laagste jaargemiddelde sinds 2015 (0,56 procent). Vorig jaar ging het nog om 1,44 procent.

Het inflatiecijfer - de mate waarin consumptiegoederen duurder worden - vertraagt de jongste maanden weer. Na zwakke groeicijfers in oktober (0,74 procent) en november (0,51 procent), zakte de inflatie in december verder weg tot 0,41 procent.

Deze maand werden met name brandstof (+2,9 procent), huur (+0,8 procent), brood en granen (+0,6 procent) en lichaamsverzorgingsproducten (+1,4 procent) prijziger. Fruit (-5,1 procent), huisbrandolie (-4,9 procent), alcoholische dranken (-2,1 procent), groenten (-1,2 procent) en elektriciteit (-0,8 procent), daalden het meest in prijs.

Over heel 2020 gezien werden met name verse zeevruchten fors duurder (gemiddeld +21,2 procent), net als postverzendingen (+13,8 procent), juwelen (+9,4 procent) en vers fruit (+8,6 procent). Vooral energie werd dit jaar fors goedkoper: de prijzen van zowel aardgas (-14,5 procent) als huisbrandolie (-12,9 procent), diesel (-9,5 procent), benzine (-6,7 procent) en elektriciteit (-6,4 procent) daalden fors. Daarnaast zakten ook de prijzen van onder meer mobiele telefoondiensten (-6,9 procent) sterk.

Het inflatiecijfer - de mate waarin consumptiegoederen duurder worden - vertraagt de jongste maanden weer. Na zwakke groeicijfers in oktober (0,74 procent) en november (0,51 procent), zakte de inflatie in december verder weg tot 0,41 procent. Deze maand werden met name brandstof (+2,9 procent), huur (+0,8 procent), brood en granen (+0,6 procent) en lichaamsverzorgingsproducten (+1,4 procent) prijziger. Fruit (-5,1 procent), huisbrandolie (-4,9 procent), alcoholische dranken (-2,1 procent), groenten (-1,2 procent) en elektriciteit (-0,8 procent), daalden het meest in prijs. Over heel 2020 gezien werden met name verse zeevruchten fors duurder (gemiddeld +21,2 procent), net als postverzendingen (+13,8 procent), juwelen (+9,4 procent) en vers fruit (+8,6 procent). Vooral energie werd dit jaar fors goedkoper: de prijzen van zowel aardgas (-14,5 procent) als huisbrandolie (-12,9 procent), diesel (-9,5 procent), benzine (-6,7 procent) en elektriciteit (-6,4 procent) daalden fors. Daarnaast zakten ook de prijzen van onder meer mobiele telefoondiensten (-6,9 procent) sterk.