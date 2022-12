De Europese gasprijs flirt woensdagochtend met de kaap van 100 euro per megawattuur.

Op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt, de zogenaamde TTF, ging de gasprijs even na opening onder de 100 euro. De laagste stand was 96,324 euro rond 9 uur. Even voor tien uur ging de gasprijs even boven de 100 dollar, om er nadien weer onder te duiken. Rond 10.10 uur klokt de prijs af op 99 euro.

Het is al van medio juni geleden dat de gasprijs afsloot onder de 100 euro.

De gasprijs is de voorbije dagen gedaald dankzij het warmere weer in grote delen van Europa, waardoor de vraag naar de brandstof afneemt. Ook de aankondiging van het Europees akkoord over een prijsplafond voor gas drukt de prijzen. De weken voordien noteerde de TTF-gasprijs rond de 135 euro per megawattuur. De koude temperaturen in Europa dreven de prijs op.

De Europese ministers van Energie vonden maandag een politiek akkoord over de invoering van een marktcorrectiemechanisme voor de groothandel in gas. Het mechanisme - de facto een dynamisch prijsplafond - kan ten vroegste op 15 februari in werking treden. Afgesproken werd dat het mechanisme kan worden geactiveerd zodra de gasprijs in Europa drie dagen lang een niveau van minstens 180 euro per megawattuur (MWh) bereikt én meer dan 35 euro boven de internationale lng-prijs uitkomt. Er treedt dan een dynamisch plafond in werking waarbij de Europese gasprijs mee beweegt met de prijs op de wereldmarkten.

