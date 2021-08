Bedrijven en gezinnen mogen een fors hogere energiefactuur verwachten.

De fel gestegen prijzen voor aardgas en elektriciteit jagen een vervelend schokgolfje door de Europese economie. Vooral de aardgasprijs gaat door het dak, onder meer omdat Europa het moeilijk heeft om de lage aardgasvoorraden aan te vullen in de aanloop naar het winterseizoen. In vergelijking met een jaar eerder zijn de energieprijzen in België in juni met 18,8 procent gestegen. Aardgas is 24,7 procent duurder geworden en elektriciteit 10,4 procent. De bedrijven en de gezinnen mogen een fors hogere energiefactuur verwachten. "Als de energieprijzen stijgen, dan neemt de inflatie traditiegetrouw sneller toe in België dan in de buurlanden", zegt Frank Vandermarliere, de hoofdeconoom van de werkgeversfederatie Agoria.FRANK VANDERMARLIERE. "Gelukkig is de prijsstijging overal in Europa voelbaar en niet alleen in België, zodat de impact op onze concurrentiepositie beperkt blijft. Een lokale prijsstijging van de elektriciteitsprijs, bijvoorbeeld bij de uitval van kerncentrales, is veel schadelijker voor onze economie. De hogere energieprijzen zijn een symptoom van een economisch herstel dat nog altijd gepaard gaat met flessenhalzen in de aanvoerketens."VANDERMARLIERE. "Toch wel. De Europese aardgasvoorraden waren nog nooit zo laag. Dat fenomeen verklaart de forse prijsstijging evenwel niet volledig. De prijzen schieten te hard door. Daar zit ook een groot speculatief element in. We mogen daarom in de volgende maanden een normalisatie van de aardgasprijs verwachten."VANDERMARLIERE. "Op de korte termijn brengt dat beleid niet noodzakelijke grote prijsstijgingen met zich. In de aanloop naar 2030 moet je wel rekening houden met prijzen die kunnen doorschieten. Als reactie op het Europese klimaatbeleid investeren de energiebedrijven minder in de productiecapaciteit van fossiele brandstoffen. Een beperkter aanbod zal de energieprijzen veel volatieler maken. Let wel: de prijzen kunnen ook fel dalen, als technologische doorbraken zorgen voor een groter aanbod van relatief goedkope hernieuwbare energie."