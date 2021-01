De federale staat heeft het coronajaar 2020 afgesloten met een netto staatsschuld van 417,62 miljard euro. Op een jaar tijd kwam er maar liefst 32,1 miljard euro bij, bevestigt Jean Deboutte van de Schatkist.

'Dat is inderdaad tamelijk veel, maar toch minder dan waar bij de begrotingsbesprekingen van werd uitgegaan', aldus Deboutte. Ter vergelijking: in 2008, toen de federale overheid ook diep in de buidel moest tasten om heel wat banken te redden, kwam er op één jaar 27,45 miljard euro schuld bij.

De cijfers hebben enkel betrekking op de federale staat. Voor een volledig overzicht van de schuldgraad van ons land, inclusief de andere overheden, is het nog enkele maanden wachten, zegt Deboutte. Dat geldt ook voor het definitieve begrotingstekort.

De directeur van de Schatkist is voorzichtig om een oordeel te vellen over de sterk stijgende schuldgraad. 'Op de vraag hoe problematisch dit is, bestaat er geen absoluut antwoord. De ideeën over staatsschuld zijn ook aan het veranderen', merkt hij op. De Europese begrotingsdiscipline, de zogenaamde Maastrichtnorm, legde aan de landen in de eurozone een schuldgraad op van maximaal 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp). België zit daar flink boven: voor de begroting die werd ingediend bij de Europese Commissie is sprake van een schuld van ruim 116 procent van het bbp.

Maar volgens Deboutte zijn de geesten aan het veranderen over die strenge norm. 'Zelfs in Nederland hoort men nu een ander discours, waarbij gesteld wordt dat er in het verleden misschien te weinig schulden werden toegelaten.' België is ook niet het enige land dat door de coronapandemie extra schulden maakte om de gevolgen van de crisis te bezweren. Ook andere landen deden dat massaal.

De hogere schuldgraad is draaglijk door de extreem lage renteomgeving, klinkt het nog. Het ziet er ook naar uit dat die nog enige tijd laag zal blijven. Deboutte wijst er nog op dat de Schatkist de schulden op lange termijn heeft vastgeklikt. 'Dus zelfs als de rente plots zou gaan stijgen, zou het nog een tijdje duren voor we het effect hiervan gaan zien op onze rentelasten', klinkt het.

