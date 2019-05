MacKenzie Bezos wil minstens de helft van haar fortuin wegschenken aan het goede doel. De ex van Amazon-oprichter Jeff Bezos schaart zich achter 'The Giving Pledge', het filantropische initiatief van de miljardairs Warren Buffett en Bill Gates.

Begin dit jaar kondigde Jeff Bezos, de rijkste man op de aardbol, de scheiding aan. Vorige maand raakte bekend dat de 48-jarige vrouw met de scheiding een kwart van de Amazon-aandelen van haar ex krijgt. Zo wordt ze de op drie na rijkste vrouw ter wereld.

Dat fortuin zal ze dus voor een groot deel wegschenken. Miljardairs die toetreden tot The Giving Pledge, engageren zich om minstens de helft van hun vermogen weg te schenken. In een mededeling van het schenkersinitiatief zegt ze dat ze 'een onevenredige hoeveelheid geld' bezit die ze wil delen. Haar houding rond filantropie zal 'bedachtzaam' blijven, en dat 'tot de kluis leeg is'.

MacKenzie Bezos staat in de Bloomberg Bllionaires Index op plaats 22 met een vermogen van 36,6 miljard dollar (32,7 miljard euro). Haar ex staat in de vorige maand bekendgemaakte miljardairshitlijst op plaats 1 met een geschat vermogen van 114 miljard dollar.