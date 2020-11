De Europese ombudsman Emily O'Reilly heeft woensdag forse kritiek geuit op een overheidsopdracht van de Europese Commissie aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij BlackRock. Ze maant de Commissie aan om veel strikter toe te zien op potentiële belangenvermenging.

BlackRock won in maart een aanbesteding van de Commissie om een studie te maken over groene financiering en de integratie van ecologische en sociale criteria in het Europese bankentoezicht. De Amerikaanse gigant was de enige grote vermogensbeheerder onder de negen bieders.

Na klachten van Europarlementsleden en een ngo onderzocht O'Reilly de zaak. Ze stelt zich grote vragen bij de toewijzing. BlackRock beheert en belegt zelf biljoenen aan vermogens, onder meer in de oliesector. Dat deze maatschappij een studie mag maken die kan insijpelen in beleid dat haar eigen zakelijke belangen raakt 'had met een veel kritischere blik bekeken moeten worden bij de Commissie.'

O'Reilly heeft het ook over een 'uitzonderlijk laag financieel bod' van BlackRock, 'dat aanzien kan worden als een poging om invloed te verwerven in een domein dat haar klanten aanbelangt'. Ze maant de Commissie aan de richtsnoeren voor de beoordeling van deelnemers bij een aanbesteding tegen het licht te houden. De huidige regels zijn volgens haar niet robuust genoeg om een voldoende breed gamma aan mogelijke belangenconflicten te detecteren.

De Commissie zal de voorstellen bekijken, reageerde een woordvoerder woensdag. Hij beklemtoonde wel dat het rapport 'geen daad van slecht bestuur' aan het licht brengt en dat het rapport bevestigt dat de regels zijn gevolgd. Eerder had de Commissie al gezegd dat het bod van BlackRock inhoudelijk het beste en financieel het meest gunstige was, met een waarde van 280.000 euro.

BlackRock zelf stelt in een reactie dat de maatschappij 'een dienst van het hoogste niveau' levert, met 'een rapport met de beste prijs-kwaliteitsverhouding'. 'De Commissie heeft publiekelijk aangegeven dat de technische kwaliteit van het voorstel het bepalende criterium' voor de keuze was, aldus de financiële gigant uit New York, die niet antwoordde op het risico op belangenvermenging.

