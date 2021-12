De aardgasprijzen in Europa zijn maandag voor de vierde dag op rij gedaald. Extra lng-schepen (vloeibaar aardgas) die op komst zijn en het verwachte milde weer zorgden daarvoor.

De prijs voor Nederlands aardgas, de Europese referentie, zakte maandag met bijna een vijfde tot 90 euro per megawattuur. Dat is de helft minder dan de piek van meer dan 180 euro vorige dinsdag. De prijs ligt evenwel nog altijd zowat vijf keer hoger dan een jaar geleden.

Eind vorige week bleek al dat er meer lng-schepen op weg zijn naar West-Europese havens. Het extra gas kan de krapte op de gasmarkt wat verlichten. Bovendien worden de komende dagen milde temperaturen verwacht, waardoor er minder vraag zal zijn naar aardgas dan indien het zou vriezen.

De dalende gasprijzen doen ook de stroomprijzen zakken. In Duitsland en Frankrijk daalden de elektriciteitsprijzen met een derde tot een vijfde.

